пятница 28.04.2023 13:35:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:09, 28 апреля 2023 года

Андрей Клычков поздравил орловских работников скорой помощи

28 апреля медики отмечают свой профессиональный праздник.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков с профессиональным праздником поздравил работников неотложки. Свой профессиональный праздник медики отмечают 28 апреля. 

Глава региона обратился к медицинским работникам в соцсетях.

Когда на счету каждая минута и даже секунда, вы первые, кто спешит на помощь жителям Орловской области. Ваша работа требует не только высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи, но и больших человеческих качеств, милосердия и отзывчивости. Ваши знания и опыт, внимание и заботливые руки позволяют сохранить самое ценное – жизнь и здоровье. Как показали пандемийные годы, какими бы сложными не были вызовы, вы успешно с ними справляетесь, - отметил губернатор.

Он также заявил, что основная задача региональной власти - обеспечить комфортные условия работы для медиков. Сейчас в регионе идет модернизация автопарка, медучреждения оснащаются современным оборудованием. И работа эта, по заявлению губернатора, продолжится. 

Фото: t.me/Klychkov_Andrey






Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.