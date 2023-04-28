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12:09, 28 апреля 2023 года Андрей Клычков поздравил орловских работников скорой помощи 28 апреля медики отмечают свой профессиональный праздник.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков с профессиональным праздником поздравил работников неотложки. Свой профессиональный праздник медики отмечают 28 апреля.



Глава региона обратился к медицинским работникам в соцсетях.



- Когда на счету каждая минута и даже секунда, вы первые, кто спешит на помощь жителям Орловской области. Ваша работа требует не только высочайшей квалификации, выдержки и самоотдачи, но и больших человеческих качеств, милосердия и отзывчивости. Ваши знания и опыт, внимание и заботливые руки позволяют сохранить самое ценное – жизнь и здоровье. Как показали пандемийные годы, какими бы сложными не были вызовы, вы успешно с ними справляетесь , - отметил губернатор.



Он также заявил, что основная задача региональной власти - обеспечить комфортные условия работы для медиков. Сейчас в регионе идет модернизация автопарка, медучреждения оснащаются современным оборудованием. И работа эта, по заявлению губернатора, продолжится.



Фото: t.me/Klychkov_Andrey













Ольга СУПОНЕВА



