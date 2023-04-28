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17:30, 28 апреля 2023 года Погода на первомайские выходные в Орловской области будет прохладной и сырой С 29 апреля по 1 мая ожидается пасмурное небо и дожди.





На первые майские праздники в этом году погода не побалует жителей Орловской области теплом и солнцем. С 29 апреля по 1 мая, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и невысокие температурные значения.



Как сообщает Росгидрометцентр, небо над Орлом в ближайшие праздничные дни будет затянуто тучами, временами ожидаются дожди. Столбики термометров покажут в районе +3..+5 в ночное время, днем воздух прогреется до +13..+17. Ожидается, также, достаточно сильный ветер с севера. Давление на уровне 744-746 мм рт.ст.



По предварительным же прогнозам, на будущей короткой рабочей неделе вновь потеплеет и выглянет солнце.



Фото: Ольга Супонева











Ольга СУПОНЕВА



