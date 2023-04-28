В Орловской области автомобиль загорелся на ходу

"Ауди" вспыхнул в поселке Залегощь.

Сообщение на пульт пожарных пришло 27 апреля около 13.10. В поселке Залегощь на улице Максима Горького во время движения загорелся "Ауди-80".

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, никто не пострадал. У автомобиля выгорел моторный отсек. Причину пожара устанавливают специалисты.