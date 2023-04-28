В Орле суд отправил в тюрьму лже-работниц пенсионного фонда

Аферистки украли у доверчивой пенсионерки 250 тысяч рублей.

В Орле суд вынес приговор троим мошенницам, укравших сбережения у пенсионерки. Аферистки действовали под видом работниц пенсионного фонда, жажда легкой наживы довела их до тюрьмы.



Лже-сотрудницы фонда задержаны были орловской полицией. Фигурантки действовали сообща: одна предупредила свою доверчивую жертву, что к ней придут из ПФР, другие провернули кражу. Они забрали у пенсионерки около 250 тысяч рублей. Однако оперативники вычислили и поймали 62-летнюю, 55-летнюю и 34-летнюю мошенниц. Уголовное дело расследовалось по статье "Кража". Сейчас суд принял решение по нему.



-

Областной суд оставил приговор суда первой инстанции в силе и назначил фигуранткам реальные сроки лишения свободы - от трех с половиной и до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

, - сообщили в

пресс-службе УМВД России по Орловской области.