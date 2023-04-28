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11:35, 28 апреля 2023 года

В Орле суд отправил в тюрьму лже-работниц пенсионного фонда

Аферистки украли у доверчивой пенсионерки 250 тысяч рублей.


В Орле суд вынес приговор троим мошенницам, укравших сбережения у пенсионерки. Аферистки действовали под видом работниц пенсионного фонда, жажда легкой наживы довела их до тюрьмы.

Лже-сотрудницы фонда задержаны были орловской полицией. Фигурантки действовали сообща: одна предупредила свою доверчивую жертву, что к ней придут из ПФР, другие провернули кражу. Они забрали у пенсионерки около 250 тысяч рублей. Однако оперативники вычислили и поймали 62-летнюю, 55-летнюю и 34-летнюю мошенниц. Уголовное дело расследовалось по статье "Кража". Сейчас суд принял решение по нему.

Областной суд оставил приговор суда первой инстанции в силе и назначил фигуранткам реальные сроки лишения свободы -  от трех с половиной и до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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