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11:32, 28 апреля 2023 года В Орле вспоминают погибших пожарных Последняя пятница апреля - день памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.





В Орле сегодня отдали дань памяти пожарным, погибшим на работе. Ежегодно памятная дата отмечается в последнюю пятницу апреля, в этом году это 28 число.



В июле 1984 года младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшин погибли при тушении Дворца пионеров в Орле. В феврале 2014 года при тушении пожара в строящемся доме на улице Германо погиб командир отделения пожарной части № 3 по охране Железнодорожного района города Орла старший сержант внутренней службы Алексей Сопин.



Сегодня утром при смене караулов в память о товарищах в МЧС состоялась минута молчания. К памятнику погибшим спасателям в Орле возложили цветы.









Ольга СУПОНЕВА



