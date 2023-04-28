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11:32, 28 апреля 2023 года

В Орле вспоминают погибших пожарных

Последняя пятница апреля - день памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.


В Орле сегодня отдали дань памяти пожарным, погибшим на работе. Ежегодно памятная дата отмечается в последнюю пятницу апреля, в этом году это 28 число.

В июле 1984 года младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшин  погибли при тушении Дворца пионеров в Орле.  В феврале 2014 года  при тушении пожара в строящемся доме на улице Германо погиб командир отделения пожарной части № 3 по охране Железнодорожного района города Орла старший сержант внутренней службы Алексей Сопин. 

Сегодня утром при смене караулов в память о товарищах в МЧС состоялась минута молчания. К памятнику погибшим спасателям в Орле возложили цветы. 




Ольга СУПОНЕВА
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