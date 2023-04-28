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11:02, 28 апреля 2023 года Орловская область участвует в научно-практической конференции Росавтодора Мероприятие проходит в Казани.





Регион представили первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона Владимир Ивановский и руководитель департамент транспорта Алексей Субботин. Участниками конференции "Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ" стали руководители дорожных ведомств 89 субъектов РФ, представители отраслевых ассоциаций и организаций. В мероприятии запланировано участие заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе правительства региона. На мероприятии участники детально обсудят темы развития дорожной отрасли, поучаствуют в семинарах и панельных дискуссиях. В частности. Пойдет речь об опережающем развитии дорожной инфраструктуры. Научно-практическая конференция завершит работу 28 апреля.



Фото: пресс-служба правительства региона





Сергей Силаев



