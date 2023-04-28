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10:55, 28 апреля 2023 года Орловская область получит 36 миллионов на размещение и питание беженцев Средства пойдут на оказание поддержки людям, прибывшим с территории Украины и новых регионов России.





Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, Орловская область получит 36 миллионов 200 тысяч рублей на оказание помощи беженцам.



Эти деньги пойдут на создание условий для проживания и питания жителей территории Украины, а также новых регионов России, покинувших свои дома.



В общем Правительство РФ выделило около полутора миллиардов для выплаты компенсации расходов регионов на размещение граждан из Украины и Донбасса.





Ольга СУПОНЕВА



