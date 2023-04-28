В Орловской области почти 900 человек прошли профессиональное обучение в апреле

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10:39, 28 апреля 2023 года
В Орловской области почти 900 человек прошли профессиональное обучение в апрелеРаботу цифровой платформы центра опережающей подготовки обсудили на совещании в областной администрации.
В апреле 2023 года 879 орловцев прошли обучение в центре опережающей профессиональной подготовки, всего с начала открытия – 8 512 человек. Центр начал работу в сентябре 2022 года.
На цифровой платформе размещено 111 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Среди них есть и программы повышения квалификации, созданные по заявкам работодателей, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей Силаев