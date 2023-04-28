Орловцы проверили свое здоровье

Медики провели исследования на базе одного из предприятий.

Медработники побывали на предприятии "Газпром газораспределение Орел". Желающих сдать анализы оказалось немало.



Кроме холестерина, выездная бригада проверила уровень сахара в крови, артериальное давление, сатурацию кислорода и другие показатели. Также орловцы узнали, насколько их организм отравлен никотином, продуктами горения и угарным газом.



Затем медики прочитали лекцию о вредных привычках. Сотрудникам развенчали самые распространенные мифы и заблуждения о курении.