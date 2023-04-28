Главная » Новости



10:11, 28 апреля 2023 года При пожаре в орловском райцентре Знаменское эвакуированы 10 человек 27 апреля случилось возгорание в многоквартирном доме.





27 апреля в районном центре Знаменское случился пожар в многоквартирном жилом доме по улице Мира. Спасатели эвакуировали 10 человек.



Как рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, вызов поступил поздним вечером, уже в одиннадцатом часу. Очагом возгорания стал подвал, дом сильно задымило, жителям пришлось покинуть квартиры. В итоге ЧП ликвидировали.



- В результате пожара подвальное помещение закопчено на площади 25 квадратных метров, закопчен коридор подвала. Пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.



А вот по какой причине случился пожар, еще предстоит установить специалистам.



Фото: архив





Ольга СУПОНЕВА



