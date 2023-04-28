В Орле около ста спортсменов не старше 11 лет поборолись за кубок национальной федерации бадминтона

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13:00, 28 апреля 2023 года
В Орле около ста спортсменов не старше 11 лет поборолись за кубок национальной федерации бадминтонаТакие соревнования для юных спортсменов прошли в областной столице впервые.
Орел в очередной раз принял состязания по бадминтону. За звание лучшего боролись около ста человек.
Кубок национальной федерации бадминтона – новый турнир, Орлу доверено провести его в дебютный год. На открытии ребята получили подарки от других спортсменов и добрые слова от почетных гостей.
Анастасия Дорохова
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