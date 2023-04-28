В Орле около ста спортсменов не старше 11 лет поборолись за кубок национальной федерации бадминтона

Такие соревнования для юных спортсменов прошли в областной столице впервые.

Орел в очередной раз принял состязания по бадминтону. За звание лучшего боролись около ста человек.



Кубок национальной федерации бадминтона – новый турнир, Орлу доверено провести его в дебютный год. На открытии ребята получили подарки от других спортсменов и добрые слова от почетных гостей.