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10:00, 28 апреля 2023 года На перекрестке Паровозной и Радищева в Орле столкнулись иномарка и "ВАЗ" Автомобиль "Джили" не уступил дорогу юноше на отечественной легковушке.





В Железнодорожном районе Орла 27 апреля случилось ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. На перекрестке Паровозной и Радищева столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Джили".



Авария произошла в вечернее время, в начале одиннадцатого. В УГИБДД пояснили, что в нарушение Правил дорожного движения, 70-летний водитель иномарки не уступил дорогу на неравнозначном перекрестке. "Джили" и "ВАЗ", за рулем которого был 19-летний парень, не разъехались.



В итоге оба водителя не пострадали. А вот 67-летняя пассажирка иномарки получила травмы, теперь ей предстоит амбулаторное лечение.



Фото: УГИБДД по Орловской области





Ольга СУПОНЕВА



