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9:37, 28 апреля 2023 года

Зарплаты водителей муниципальных автобусов в Орле выросли до 80 тысяч

Трамвайно-троллейбусное предприятие продолжает искать шоферов на городской транспорт.


В Орле несколько водителей муниципальных автобусов заработали вдвое больше, чем составляет средняя зарплата по региону. За март шофера получили по 80 тысяч рублей, при средней зп на Орловщине в 41 тысячу.

Как отмечают в мэриии, у большинства водителей муниципальных автобусов месячная оплата труда также выше средней: они получают по 50-70 тысяч.

При этому муниципальному транспортному предприятию (МУП "ТТП") все еще не хватает кадров. Оно продолжает искать водителей на городской транспорт.





Ольга СУПОНЕВА
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