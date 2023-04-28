Главная » Новости



9:37, 28 апреля 2023 года Зарплаты водителей муниципальных автобусов в Орле выросли до 80 тысяч Трамвайно-троллейбусное предприятие продолжает искать шоферов на городской транспорт.









Как отмечают в мэриии, у большинства водителей муниципальных автобусов месячная оплата труда также выше средней: они получают по 50-70 тысяч.



При этому муниципальному транспортному предприятию (МУП "ТТП") все еще не хватает кадров. Оно продолжает



В Орле несколько водителей муниципальных автобусов заработали вдвое больше, чем составляет средняя зарплата по региону. За март шофера получили по 80 тысяч рублей, при средней зп на Орловщине в 41 тысячу.Как отмечают в мэриии, у большинства водителей муниципальных автобусов месячная оплата труда также выше средней: они получают по 50-70 тысяч.При этому муниципальному транспортному предприятию (МУП "ТТП") все еще не хватает кадров. Оно продолжает искать водителей на городской транспорт.







Ольга СУПОНЕВА



