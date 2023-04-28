пятница 28.04.2023 13:34:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

9:22, 28 апреля 2023 года

Нагрузка на бригаду скорой в Орловской области составляет почти 13 вызовов в сутки

За 2022 год медики скорой выезжали на помощь людям около 123 тысяч раз.


28 апреля отмечается день работников скорой медицинской помощи. В Орловской области за прошедший, 2022-й, год бригады скорой около 123 тысяч раз выезжали на помощь людям. Нагрузка на одну смену составляет за сутки 12,7 вызовов. 

Только с начала 2023 года медики отработали более 31 тысячи выездов. До мест ДТП своевременно скорая доезжает в 100% случаях, при остром коронарном синдроме в 95%. В структуре Станции скорой медицинской помощи Орловской области числится 468 человек, в их арсенале 44 автомобиля. 

Редакция "Вести-Орел" поздравляет работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.