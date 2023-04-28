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9:17, 28 апреля 2023 года

В Кромах юноша на мотоцикле сбил пожилого велосипедиста, мужчина в реанимации

Пенсионер поворачивал без сигнала о повороте, в этот момент его снес мотоцикл "Кавасаки".


27 апреля в пгт Кромы Орловской области случилось ДТП с двухколесным транспортом. Молодой водитель на мотоцикле "Кавасаки" снес пожилого велосипедиста. Пенсионер в реанимации.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 23-летний мотоциклист ехал по улице Карла Маркса, попутно по встречной обочине двигался 66-летний велосипедист. Мужчина стал поворачивать направо, через встречную полосу, сигнала рукой о повороте он не подал. Байк протаранил велосипед. 

Пострадавшего доставили сперва в районную больницу на скорой, а позже в областную клиническую, где госпитализировали в реанимацию. Водитель мотоцикла тоже пострадал: он обратился в ЦРБ за медицинской помощью, юноше назначено амбулаторное лечение. 


Ольга СУПОНЕВА
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