Главная » Новости



9:17, 28 апреля 2023 года В Кромах юноша на мотоцикле сбил пожилого велосипедиста, мужчина в реанимации Пенсионер поворачивал без сигнала о повороте, в этот момент его снес мотоцикл "Кавасаки".





27 апреля в пгт Кромы Орловской области случилось ДТП с двухколесным транспортом. Молодой водитель на мотоцикле "Кавасаки" снес пожилого велосипедиста. Пенсионер в реанимации.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, 23-летний мотоциклист ехал по улице Карла Маркса, попутно по встречной обочине двигался 66-летний велосипедист. Мужчина стал поворачивать направо, через встречную полосу, сигнала рукой о повороте он не подал. Байк протаранил велосипед.



Пострадавшего доставили сперва в районную больницу на скорой, а позже в областную клиническую, где госпитализировали в реанимацию. Водитель мотоцикла тоже пострадал: он обратился в ЦРБ за медицинской помощью, юноше назначено амбулаторное лечение.





Ольга СУПОНЕВА



