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9:03, 28 апреля 2023 года

Из Орловской области к отправке на фронт готовится крупная партия гуманитарной помощи

До 9 мая регион доставит 35 тонн груза для нужд российских военнослужащих.


Сразу несколько посылок Орловская область, по поручению губернатора Андрея Клычкова, отправит на линию фронта к 9 мая. Сейчас одна из партий уже готовится к отправке.

Как рассказал советник губернатора Сергей Лежнев, всего к Дню Победы Орловщина передаст защитникам в зону СВО 35 тонн гумпомощи. Первая партия весом в 8 тонн вот-вот отправится за ленточку. Эту посылку собирали три района области. 

Арсенал нашей помощи огромен – это техника, спецсредства, экипировка, продукты, инструменты и многое другое. Благодаря бизнес-структурам, которые стали постоянными участниками сборов, нам удалось приобрести квадроциклы для минометного подразделения, а нашим военным-медикам скоро передадим очередной автомобиль, - отметил Лежнев.

Кроме того от бойцов поступили еще несколько новых заявок на сбор нужных им вещей. Андрей Клычков поручил сформировать их и отправить до конца мая. 





Ольга СУПОНЕВА
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