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8:13, 28 апреля 2023 года В период майских праздников из Орла в Москву пойдет больше поездов Количество составов увеличится и в обратном направлении.





Между Москвой и Орлом на грядущие майские праздники усилится железнодорожное сообщение. Между федеральным и региональным центром будет ходить больше поездов.



В период с 28 апреля по 13 мая 8 дополнительных поездов поедет через Орел. Из нашего города в Москву уехать можно будет на составах направления Москва-Белгород, Москва-Курск, Санкт-Петербург-Белгород, Москва-Курск.



Из Москвы же в Орел добраться будет можно на поездах Белгород-Москва, Курск-Москва, Кисловодск-Москва, Белгород-Санкт-Петербург.



С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.



Фото: архив









Ольга СУПОНЕВА



