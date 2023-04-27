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19:56, 27 апреля 2023 года Делегация от Смоленщины ознакомилась с опытом работы орловского Семейного МФЦ Гости посетили многофункциональный центр 27 апреля.





Сегодня Семейный МФЦ в Орле принимал гостей из Смоленской области. Делегация приехала ознакомиться с его работой. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В ходе визита смолянам показали модель развития сети Семейных МФЦ в нашем регионе, ознакомили с проводимой работой, перечнем предоставляемых услуг. Продолжением визита стала деловая игра по созданию проекта Семейного МФЦ – участники моделировали ситуацию появления возможных трудностей и решали их, а также планировали дальнейшее развитие службы.



Помимо высокого уровня организации работы орловских Семейных МФЦ, смоленская делегация отметила успешный опыт взаимодействия государственного и некоммерческого секторов.



Фото: региональный информационный портал





Артем Ежаков



