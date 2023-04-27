четверг 27.04.2023 23:51:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:55, 27 апреля 2023 года

В Орле кинолог со служебной собакой оперативно отыскали четырехлетнего ребенка

Мальчик неожиданно для родителей пропал со двора.


Младший инспектор-кинолог Александр Степанов и его служебный пес Спартак быстро нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего со двора своего дома. Овчарка взяла след по ботинку, и вскоре ребенка нашли в 800 метрах от места исчезновения. Полицейский отвел мальчика домой, он не пострадал.

Спартака Александр Степанов воспитывал с рождения. Работа следопыта для собаки – самая сложная. Животное должно удерживать один запах среди тысячи других, и Спартак с этой задачей справляется отлично. Ребенка кинолог и его четверолапый напарник искали впервые. На поиски у ищейки ушло всего несколько минут.

Спартак – один из лучших в регионе поисковых животных. На всероссийских соревнованиях из 68 служебных собак он получил второе место по задержанию преступника и шестое – в общем зачете. Сейчас Александр Степанов готовит своего воспитанника к соревнованиям кинологов ЮФО, а в сентябре они снова поедут на всероссийские соревнования.


Татьяна Тимохина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.