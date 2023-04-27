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20:55, 27 апреля 2023 года В Орле кинолог со служебной собакой оперативно отыскали четырехлетнего ребенка Мальчик неожиданно для родителей пропал со двора.





Младший инспектор-кинолог Александр Степанов и его служебный пес Спартак быстро нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего со двора своего дома. Овчарка взяла след по ботинку, и вскоре ребенка нашли в 800 метрах от места исчезновения. Полицейский отвел мальчика домой, он не пострадал.



Спартака Александр Степанов воспитывал с рождения. Работа следопыта для собаки – самая сложная. Животное должно удерживать один запах среди тысячи других, и Спартак с этой задачей справляется отлично. Ребенка кинолог и его четверолапый напарник искали впервые. На поиски у ищейки ушло всего несколько минут.



Спартак – один из лучших в регионе поисковых животных. На всероссийских соревнованиях из 68 служебных собак он получил второе место по задержанию преступника и шестое – в общем зачете. Сейчас Александр Степанов готовит своего воспитанника к соревнованиям кинологов ЮФО, а в сентябре они снова поедут на всероссийские соревнования.





Татьяна Тимохина



