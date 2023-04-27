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20:45, 27 апреля 2023 года 15 тысяч жителей Орла поучаствовали в итоговом голосовании по выбору объекта для благоустройства Лидером остается городской парк.





В Орле городской парк культуры и отдыха сохраняет лидерство в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства. На втором месте – сквер Гуртьева. Следом идут Дворянское гнездо, парк "Ботаника" и сквер Бунина. Свой выбор в пользу той или иной территории сделали 15 тысяч человек.



Голосование продлится до 31 мая. Сделать выбор можно на сайте 57.gorodsreda.ru. Если такой возможности нет, можно обратиться к волонтерам. Они могут помочь не только разобраться с процедурой голосования, но и определиться с выбором. В Орле волонтеры стоят в четырех местах, включая место у МФЦ на улице Ленина.





Эльза Ахмедбекова



