Открытие регионального фонда "Защитники Отечества" в Орловской области запланировано на 31 мая
Сейчас продолжается подготовительная работа.
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин инициировал создание госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". В Орле продолжается работа над открытием его регионального отделения. Ожидается, что оно распахнет двери 31 мая.
Место для отделения согласовывается, но единое окно появится и на базе Семейного МФЦ, идею которого высоко отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.