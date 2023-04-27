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19:30, 27 апреля 2023 года В Орел приедут легенды советского хоккея Они посетят закрытие игрового сезона в регионе.





Орел посетят легендарные советские хоккеисты. Они приедут на закрытие игрового сезона на Орловщине.



Гала-матч с участием победителя первенства области – команды "Основа" – и сборной, составленной из игроков других команд, состоится 30 апреля в 15:00 на льду корта микрорайона Зареченский.



В числе участников матча – шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады Владимир Мышкин, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Давыдов, четырехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Канады Владимир Голиков, олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов.





Анастасия Дорохова



