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19:30, 27 апреля 2023 года

В Орел приедут легенды советского хоккея

Они посетят закрытие игрового сезона в регионе.


Орел посетят легендарные советские хоккеисты. Они приедут на закрытие игрового сезона на Орловщине.

Гала-матч с участием победителя первенства области – команды "Основа" – и сборной, составленной из игроков других команд, состоится 30 апреля в 15:00 на льду корта микрорайона Зареченский.

В числе участников матча – шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады Владимир Мышкин, олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Давыдов, четырехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Канады Владимир Голиков, олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов.


Анастасия Дорохова
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