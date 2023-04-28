В Орле сегодня пройдет вечер вокальной и инструментальной музыки

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7:30, 28 апреля 2023 года
В Орле сегодня пройдет вечер вокальной и инструментальной музыкиГостей приглашает молодой орловский композитор Александр Стародубцев.
Библиотека им. Бунина сегодня, 28 апреля, приглашает орловцев на вечер вокальной и инструментальной музыки. Состоится встреча с молодым орловским композитором Александром Стародубцевым.
В программе - романсы, баллады, песни, инструментальная музыка. Мероприятие пройдет при поддержке композитора Евгения Дербенко.
Зрителей, также, ждут выступления вокалистов Павла Полякова (Орловский Губернаторский симфонический оркестр) и пианистов Марины Кожанчиковой, Юлии Перелыгиной, Кристины Иваниной. Кроме того в видеозаписи будут транслироваться выступления певца Ивана Баланова (Орловская государственная филармония).
Начало в 18.00, адрес: ул. М. Горького, 43.
(12+)
Ольга СУПОНЕВА