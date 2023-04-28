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7:30, 28 апреля 2023 года В Орле сегодня пройдет вечер вокальной и инструментальной музыки Гостей приглашает молодой орловский композитор Александр Стародубцев.





Библиотека им. Бунина сегодня, 28 апреля, приглашает орловцев на вечер вокальной и инструментальной музыки. Состоится встреча с молодым орловским композитором Александром Стародубцевым.



В программе - романсы, баллады, песни, инструментальная музыка. Мероприятие пройдет при поддержке композитора Евгения Дербенко.



Зрителей, также, ждут выступления вокалистов Павла Полякова (Орловский Губернаторский симфонический оркестр) и пианистов Марины Кожанчиковой, Юлии Перелыгиной, Кристины Иваниной. Кроме того в видеозаписи будут транслироваться выступления певца Ивана Баланова (Орловская государственная филармония).



Начало в 18.00, адрес: ул. М. Горького, 43.



(12+)





Ольга СУПОНЕВА



