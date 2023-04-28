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8:00, 28 апреля 2023 года Орловские полицейские раскрыли очередную велосипедную кражу Хозяйка транспорта оставила его непристегнутым.





В Колпнянском районе местного жителя подозревают в краже велосипеда стоимостью в 10 тысяч рублей. Как сообщили в региональном УМВД, хозяйка транспорта оставила его на лестничной площадке полностью беззащитным перед ворами.



Преступление инкриминируют 47-летнему мужчине. Примечательно, что велосипед он не продал, а использовал сам.



Суда фигурант будет ждать под подпиской о невыезде.





Артем Ежаков



