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16:14, 27 апреля 2023 года В Орловской области задержан директор завода по подозрению в коммерческом подкупе По версии следствия, заместитель директора Болховского завода полупроводниковых приборов за деньги предоставлял преференции коммерческой организации.





Следственный комитет Орловской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального директора одного из крупных предприятий региона. Речь идет о заме руководителя АО "Болховский завод полупроводниковых приборов": его подозревают в коммерческом подкупе.



- Предварительно установлено, что подозреваемый, в период с марта 2020 года по май 2022 года, действуя из корыстной заинтересованности, незаконно получил от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью денежные средства в качестве коммерческого подкупа на общую сумму свыше 314 000 рублей за совершение действий в интересах данного общества, - рассказал сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.



Дело возбуждено по статье 204 статье УК РФ: коммерческий подкуп. По версии следствия, руководитель брал "откаты" с конкретной фирмы, за эти денежные бонусы на предприятии принимались решения по поставкам в пользу конкретного поставщика.



- Деньги были в разное время перечислены несколькими банковскими операциями на банковскую карту, открытую на имя знакомой представителя коммерческой организации, которой он имел возможность распоряжаться с согласия последней. Данные средства мужчина получил за совершение действий в интересах ООО, а именно за долговременное сотрудничество путем дачи указаний подчиненным сотрудникам на направление заявок на поставку комплектующих в рамках заключенного договора поставки между АО и ООО , - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Подозреваемый задержан, следствие продолжается.





Ольга СУПОНЕВА



