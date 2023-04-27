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15:56, 27 апреля 2023 года В Орловской области задержан замдиректора завода по подозрению в коммерческом подкупе По версии следствия, замруководителя Боховского завода полупроводниковых приборов за деньги предоставлял преференции одной из коммерческих организаций.



Следком Орловской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального директора АО "Болховский завод полупроводниковых приборов". Оно заведено по статье 204 УК РФ: коммерческий подкуп.



- Предварительно установлено, что подозреваемый, в период с марта 2020 года по май 2022 года, действуя из корыстной заинтересованности, незаконно получил от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью денежные средства в качестве коммерческого подкупа на общую сумму свыше 314 000 рублей за совершение действий в интересах данного общества, - рассказал сайту "Вести-Орел" Александр Коргин, официальный представители СУ СК РФ по Орловской области.



За "откаты" замдиректора предприятия предоставлял конкретному поставщику конкурентные преимущества. Решения по приемке товаров принимались в пользу данного предприятия.









Ольга СУПОНЕВА



