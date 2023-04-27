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15:57, 27 апреля 2023 года В Орловской области ожидаются грозы и град О непогоде предупреждает региональное управление МЧС.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о грядущей непогоде. По данным синоптиков, 28 апреля на Орловщине будет облачно, с прояснениями. Днем ожидаются дожди – местами сильные. На некоторых территориях возможны грозы и град.



Ветер: от 7 до 12 м/с, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью: от 7 до 12 градусов тепла, днем – от 11 до 16 градусов.





Артем Ежаков



