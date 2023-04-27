В Кромском районе прошел обучающий семинар для управленцев

Мероприятие организовал департамент внутренней политики и развития местного самоуправления.

Представители органов местного самоуправления обсудили вопросы работы в районах с молодежью, развитие преемственности поколений, патриотизма и духовно-нравственных ценностей.

По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", ключевой темой стали меры поддержки участникам СВО и членам их семей, а также создание фонда поддержки бойцов СВО в регионе.

– Персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, содействие в получении ими всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение - первостепенная задача органов власти, - подчеркнул первый заместитель губернатора Вадим Соколов.



Фото: пресс-служба правительства региона