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17:00, 27 апреля 2023 года Жительница Ливенского района не попала в гости к соседу и выместила злобу на его машине Теперь подозреваемой предстоит ответить за повреждение автомобиля.





В Ливенском районе полицейские установили подозреваемую в повреждении машины. Хозяин автомобиля рассказал, что камеры засняли злоумышленницу. Она била по машине ногами и палкой, повредив в итоге корпус, зеркала и антенну. Ущерб составил 85 тысяч рублей.



Как выяснилось, к преступлению причастна 30-летняя соседка потерпевшего. Выпив, она захотела побывать у него в гостях, но дом пустовал. Тогда подозреваемая выместила злость на машине.



Фигурантке грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.





Артем Ежаков



