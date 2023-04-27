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17:30, 27 апреля 2023 года Орловские народные избранники отмечают профессиональный праздник 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Основы законотворчества заложил наш земляк – Сергей Муромцев.





Сегодня в календаре очередная праздничная дата – День российского парламентаризма. Орловские народные избранники встретили его на работе.



В Орловском областном совете сейчас шесть фракций и 50 депутатов. Действует молодежный парламент.



Орловщина плотно связана с историей российского парламентаризма. Первый председатель Государственной думы Сергей Муромцев – наш земляк. 27 апреля 1906 года он встал на путь законодательной власти. К его памятнику в этот день приносят цветы.





Анна Вайсергисер



