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15:30, 27 апреля 2023 года Орловский театр "Ювента" представил публике пьесу XVIII+ Орловцы еще могут посетить постановку о стародавних временах от современного автора.





Орловский студенческий театр "Ювента" представил публике новую постановку – спектакль XVIII+. Необычное название – не в смысле ограничения возраста, а указывает на XVIII век, который, по сути, и стал главным героем пьесы. Как и русский язык тех лет.



Автор пьесы – московская писательница Елена Чудинова. Она будет присутствовать на премьерных показах. Орловцы еще могут посетить пьесу – 28 апреля показ пройдет в Польском корпусе ОГУ в аудитории 401 (начало – в 19:00), 30 апреля артисты выступят в арт-пространстве "Культурист" (начало – в 18:00).





Эва Стасюлевич



