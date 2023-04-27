Орловская область приняла участие в совещании по вопросам работы регионов в соцсетях

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15:00, 27 апреля 2023 года
Орловская область приняла участие в совещании по вопросам работы регионов в соцсетяхМероприятие прошло на базе Минцифры.
В заседании принял участие глава министерства Максут Шадаев. Орловскую область представили руководитель представительства Орловской области при правительстве РФ Александр Бирюков и заместитель руководителя департамента информационных технологий Вадим Волков.
По информации пресс-службы правительства региона, в центре внимания сторон находились вопросы внедрения цифровых сервисов VK в регионах. В частности, обсуждалась тема развития государственных сервисов и внедрение платформу "Сферум".
Сергей Силаев