В Орловскую область привлекли более 2,5 миллионов рублей на развитие молодежных инициатив

Средства привлечены благодаря победе ОГУ во всероссийском конкурсе молодежных проектов.

Всего в 2023 году в рамках конкурса на рассмотрение поступило 2 293 проектов от 340 учебных заведений. Победителями стали 687 проектов из 184 высших учебных заведений.

Орловский государственный университет вошел в число победителей – поддержано три заявки местного вуза.

– В их числе такие молодежные проекты, как окружной этап Всероссийского конкурса "Студенческий лидер-2023", тест-драйв рабочих мест для молодых специалистов "НеРеальная карьера" и спортивный фестиваль "Студенческие игры ГТО", - уточнили в пресс-службе областного правительства.