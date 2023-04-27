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14:45, 27 апреля 2023 года

В Орловскую область привлекли более 2,5 миллионов рублей на развитие молодежных инициатив

Средства привлечены благодаря победе ОГУ во всероссийском конкурсе молодежных проектов.


Всего в 2023 году в рамках конкурса на рассмотрение поступило 2 293 проектов от 340 учебных заведений. Победителями стали 687 проектов из 184 высших учебных заведений.

Орловский государственный университет вошел в число победителей – поддержано три заявки местного вуза.

В их числе такие молодежные проекты, как окружной этап Всероссийского конкурса "Студенческий лидер-2023", тест-драйв рабочих мест для молодых специалистов "НеРеальная карьера" и спортивный фестиваль "Студенческие игры ГТО", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

 




Сергей Силаев
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