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14:15, 27 апреля 2023 года В Орле обсудили состояние лекарственного обеспечения в России Рабочее совещание прошло в региональном отделении Народного фронта.





В Народном фронте в Орловской области прошло рабочее совещание Центра компетенций НФ по здравоохранению на тему "Лекарственное обеспечение в Российской Федерации". Обсуждались результаты всероссийского опроса населения о доступности и качестве оказания медпомощи, а также о лекарственном обеспечении.



Эксперты со всей страны отметили актуальность проблемы. В качестве ее причин были отмечены недостаточное финансирование, что влечет за собой недостаток лекарств в аптеках, контрафактные препараты, несовершенная система распределения, что приводит к сложностям в поставках лекарств в сельской местности и отдаленных районах. Вместе с этим была отмечена заслуга реготделений НФ в мониторинге озвученных проблем.



От Орловской области в совещании участвовали Дробязгин Игорь Григорьевич, Сопредседатель Регионального Штаба Народного фронта в Орловской области, и. о. главного врача БУЗ ОО "Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", Назаров Владимир Евгеньевич, консультант отдела лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области, а также Зерин Денис Валерьевич, начальник отдела лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Орловской области.





Артем Ежаков



