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11:26, 27 апреля 2023 года

Подрядчик по ремонту Дворянского гнезда Орла обещал нагнать график

Существует угроза расторжения контракта.


Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал о совещании по ремонту территории Дворянского гнезда. Сейчас наблюдается отставание от графика.

По словам парламентария, на месте, где должны кипеть работы, задействованы всего четверо человек. 

Существует угроза неисполнения контракта. По заявлению директора брянской фирмы темп работ будет увеличен и отставание от графика ликвидировано, - отметил Михаил Вдовин.

Также он сообщил, что если на будущей неделе фирма не нагонит упущенные сроки, то администрации города предложат расторгнуть контракт. 

Фото: Михаил Вдовин


Ольга СУПОНЕВА
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