Подрядчик по ремонту Дворянского гнезда Орла обещал нагнать график

Существует угроза расторжения контракта.

Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин рассказал о совещании по ремонту территории Дворянского гнезда. Сейчас наблюдается отставание от графика.



По словам парламентария, на месте, где должны кипеть работы, задействованы всего четверо человек.



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Существует угроза неисполнения контракта. По заявлению директора брянской фирмы темп работ будет увеличен и отставание от графика ликвидировано

Михаил Вдовин.



Также он сообщил, что если на будущей неделе фирма не нагонит упущенные сроки, то администрации города предложат расторгнуть контракт.



, - отметил Также он сообщил, что если на будущей неделе фирма не нагонит упущенные сроки, то администрации города предложат расторгнуть контракт.