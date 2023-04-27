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11:12, 27 апреля 2023 года В Мценске молодой водитель "ВАЗа" учинил ночное ДТП Легковушка протаранила бордюр и микроавтобус "Мерседес".





В ночь с 26 на 27 апреля в городе Мценске Орловской области случилось ДТП с пострадавшим. Молодой водитель на отечественной легковушке "ВАЗ" не справился с управлением, врезался сперва в бордюр, а затем протаранил автобус.



Авария произошла чуть за полночь. 22-летний парень на "четырнадцатой" ехал по улице Мира со стороны Тургенева. В районе дома №37 он потерял контроль над автомобилем. Машина протаранила препятствия: бордюрный камень и автобус "Мерседес".



- В 04 часа 16 минут в дежурную часть МО МВД России "Мценский" от медсестры приемного покоя районной больницы поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратился водитель "ВАЗа", ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



