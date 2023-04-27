Орловская область получит 1,2 миллиарда рублей на расселение жильцов из аварийных домов

Средства поступят в 2023 году.

Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира 27 апреля. По словам главы региона, деньги распределят между Орлом, Мценском и Малоархангельским районом.



Помимо федеральных средств, на эти цели предусмотрено и региональное финансирование. В текущем году эта сумма превысит 650 миллионов рублей.