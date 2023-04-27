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11:05, 27 апреля 2023 года Губернатор Андрей Клычков поздравил депутатов с днем парламентаризма Праздник отмечается 27 апреля.





27 апреля отмечается день Российского парламентаризма. С праздником орловских депутатов поздравил губернатор Андрей Клычков.



Глава области отметил, что депутаты всех уровней вносят достойный вклад в укрепление государственности, внутреннего единства и сплоченности российского общества, в защиту национальных интересов страны.



- В Орловской области мы видим яркие примеры высокой гражданской, патриотической позиции депутатского корпуса, которая выражается в самом активном участии в общей масштабной деятельности по поддержке Российской Армии, воинов-земляков, участвующих в специальной военной операции, членов их семей. В марте ведущие политические партии Орловской области – все, кто всерьез нацелен на дальнейшую созидательную работу на благо региона – подписали совместное заявление о поддержке курса Президента Российской Федерации по защите национальных интересов страны, ее территориальной целостности, защите граждан России в ходе проведения специальной военной операции , - обратился к парламентариям Андрей Клычков.



Он также поблагодарил облсовет и весь депутатский корпус за поддержку, пожелав здоровья, мира и благополучия, новых свершений во имя процветания Орловщины и России.





Ольга СУПОНЕВА



