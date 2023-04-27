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10:56, 27 апреля 2023 года

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с "Учениками года"

В 2023 году в борьбу вступили 36 отличников.


Глава областной столицы Юрий Парахин 27 апреля провел встречу с орловцами. Победителями стали ученик 11-го класса школы №45 Кирилл Зимарин, Камилла Агаева, ученица 11-го класса школы №11 и Всеволод Смирнов – ученик 9-го класса гимназии №34. Именно Всеволод представит Орловщину на всероссийском уровне. 

Участники конкурса "Ученик года" – это пример всем молодым ребятам. Благодаря стараниям, идеям, открытости и доброте подрастающего поколения мир вокруг меняется. Помните: будущее не только родного города, но и всей страны в ваших руках! - написал Юрий Парахин в социальных сетях.  

Фото: Юрий Парахин

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Сергей Силаев
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