Мэр Орла Юрий Парахин встретился с "Учениками года"
В 2023 году в борьбу вступили 36 отличников.
Глава областной столицы Юрий Парахин 27 апреля провел встречу с орловцами. Победителями стали ученик 11-го класса школы №45 Кирилл Зимарин, Камилла Агаева, ученица 11-го класса школы №11 и Всеволод Смирнов – ученик 9-го класса гимназии №34. Именно Всеволод представит Орловщину на всероссийском уровне.
– Участники конкурса "Ученик года" – это пример всем молодым ребятам. Благодаря стараниям, идеям, открытости и доброте подрастающего поколения мир вокруг меняется. Помните: будущее не только родного города, но и всей страны в ваших руках! - написал Юрий Парахин в социальных сетях.