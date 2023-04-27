Экскурсию по орловскому заводу признали одной из лучших в стране

Местные предприятия активно принимают участие в акселераторе по развитию промышленного туризма.

В акселераторе приняли участие 20 регионов страны, 158 предприятий. Экскурсия по орловскому сталепрокатному заводу признали одной из лучших в России. Ее ведет Юрий Синельников – начальник, начинавший водителем погрузчика.



