Экскурсию по орловскому заводу признали одной из лучших в стране
Местные предприятия активно принимают участие в акселераторе по развитию промышленного туризма.
В акселераторе приняли участие 20 регионов страны, 158 предприятий. Экскурсия по орловскому сталепрокатному заводу признали одной из лучших в России. Ее ведет Юрий Синельников – начальник, начинавший водителем погрузчика.
На орловском сталепрокатном заводе работает более тысячи человек и производят 1 300 видов проволоки и 16 тысяч видов крепежа.