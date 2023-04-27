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10:20, 27 апреля 2023 года На трассе под Орлом грузовик сбил подростка на пешеходном переходе 16-летний парень госпитализирован.





26 апреля на трассе М2 "Крым" в Орловской области грузовик "КамАз" сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП случилось в Мценском районе.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, грузовик с прицепом ехал со стороны Орла в сторону Тулы. В районе населенного пункта Отрадинское проезжую часть, по нерегулируемой зебре, переходил 16-летний парень. Большегруз сбил его. С места ДТП пострадавший доставлен в больницу, госпитализирован в отделение травматологии Мценской ЦРБ.





Ольга СУПОНЕВА



