Футбольный клуб Орел примет первый домашний матч в начале мая

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12:30, 27 апреля 2023 года
Футбольный клуб Орел примет первый домашний матч в начале маяМатч пройдет на обновленном поле главной арены региона.
В настоящее время на поле укладывают искусственный газон, после чего его части склеят специальным раствором, а затем нанесут разметку.
Капитального ремонта поля не проводили более 20 лет. Кроме ФК "Орел" новый газон станет местом проведения матчей Юношеской футбольной лиги, в которой выступают сразу две орловские команды.
Анастасия Дорохова