Футбольный клуб Орел примет первый домашний матч в начале мая

Матч пройдет на обновленном поле главной арены региона.

В настоящее время на поле укладывают искусственный газон, после чего его части склеят специальным раствором, а затем нанесут разметку.

Капитального ремонта поля не проводили более 20 лет. Кроме ФК "Орел" новый газон станет местом проведения матчей Юношеской футбольной лиги, в которой выступают сразу две орловские команды.