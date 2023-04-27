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10:03, 27 апреля 2023 года Орловец осужден за поставленное на поток изготовление боеприпасов и огнестрела За незаконную мастерскую мужчина отправится за решетку на 4 года.









Как рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области, во время рейда был изъят солидный арсенал оружия. Это





Уголовные дела были возбуждены сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. Ливенским районным судом мужчина приговорен к четырем годам исправительной колонии. Также он должен уплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но облсуд оставил его без изменений.



2 единицы самодельного самозарядного нарезного огнестрельного оружия, модернизированный автомат Калашникова (АКМ), более килограмма пороха, а также основные части огнестрела, боеприпасы, в том числе изготовленные кустарным способом, компоненты для их снаряжения, специальный инструмент и оборудование для изготовления и ремонта средств поражения.Уголовные дела были возбуждены сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. Ливенским районным судом мужчина приговорен к четырем годам исправительной колонии. Также он должен уплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но облсуд оставил его без изменений. Суд вынес приговор жителю Орловской области, организовавшему мастерскую по изготовлению боеприпасов и по восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия. Ближайшие годы "оружейник" проведет за решеткой.Как рассказали сайту "Вести-Орел" вво время рейда был изъят солидный арсенал оружия. Это









Ольга СУПОНЕВА



