Орловец осужден за поставленное на поток изготовление боеприпасов и огнестрела
За незаконную мастерскую мужчина отправится за решетку на 4 года.
Суд вынес приговор жителю Орловской области, организовавшему мастерскую по изготовлению боеприпасов и по восстановлению боевых свойств огнестрельного оружия. Ближайшие годы "оружейник" проведет за решеткой.
Как рассказали сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УФСБ России по Орловской области, во время рейда был изъят солидный арсенал оружия. Это2 единицы самодельного самозарядного нарезного огнестрельного оружия, модернизированный автомат Калашникова (АКМ), более килограмма пороха, а также основные части огнестрела, боеприпасы, в том числе изготовленные кустарным способом, компоненты для их снаряжения, специальный инструмент и оборудование для изготовления и ремонта средств поражения.
Уголовные дела были возбуждены сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ. Ливенским районным судом мужчина приговорен к четырем годам исправительной колонии. Также он должен уплатить штраф в сумме 150 тысяч рублей. Приговор был обжалован, но облсуд оставил его без изменений.