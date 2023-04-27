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9:26, 27 апреля 2023 года

Митрополит Орловский и Болховский Тихон доставил гуманитарный груз на фронт

Нашим бойцам, с благословением, передали более трех тонн самого необходимого.


Орловщина доставила на линию фронта очередную посылку для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Гумпомощь в этот раз военным пришла с благословением: участие в доставке груза принял митрополит Орловский и Болховский Тихон. 

Владыка Тихон передал воинам все то, о чем они просили: квадрокоптеры, антидроновое ружье, различные инструменты, бензопилы, рохлю, комплект резины для автомобилей, продукты, одежду и сапоги. Также Глава Орловской митрополии вручил нашим воинам письма и пасхальные открытки от орловских детей, - рассказали в Орловской митрополии. 

Митрополита сопровождали и другие священнослужители. Поучаствовал в поездке также советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Отметим, что Орловщина не прекращает формирование гуманитарной помощи для военнослужащих ни на день. По поручению губернатора Андрея Клычкова регулярно формируются и отправляются в зону СВО посылки для  солдат. 




Ольга СУПОНЕВА
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