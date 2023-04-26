Орловским школьникам показали картину "Молодогвардейцы: Подвиг русского духа"

Получасовой фильм посмотрели ребята из школы №2 города Орла.

Почему в Орле есть улица Тюленина и так называемый квартал Молодой гвардии, как связаны события Великой Отечественной на Донбассе с днем сегодняшним – ответы на эти вопросы в получасовом кино, созданном при участии компетентных экспертов.

Гостем презентации сначала на экране, затем лично стал кавалер Ордена мужества и участник специальной военной операции Денис Орлов. Молодое поколение сделало выводы и примерило историю на себя.

Фильм журналиста ГТРК "Орел" Игоря Свеженцева "Молодогвардейцы: подвиг русского духа" покажут еще в нескольких школах региона".