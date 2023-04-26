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21:06, 26 апреля 2023 года В Орловской области 28 апреля обсудят вопрос проведения майских праздников Вопрос разберут на штабе с силовым блоком.





Тему поднял глава региона Андрей Клычков 26 апреля во время прямого эфира. – Это касается 1 мая, 9 мая, вопрос очень важный и во главе угла должна стоять безопасность. Поэтому мы еще раз обсудим и я думаю, что в пятницу уже дадим итоги по проведению всех мероприятий, - заявил губернатор.





Сергей Силаев



