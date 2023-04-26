В Орловской области на субботник вышли более 100 тысяч человек

"Большая уборка" прошла 22 апреля.

Такие цифры привел губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 26 апреля.

– Более 100 тысяч человек по всей области принимали участие. По городу Орлу – 813 трудовых коллективов вышли на субботник, это порядка 25 тысяч человек, - сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что в областной столице было вывезено 550 тонн мусора.