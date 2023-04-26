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20:18, 26 апреля 2023 года

В Орловской области на субботник вышли более 100 тысяч человек

"Большая уборка" прошла 22 апреля.


Такие цифры привел губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 26 апреля.

Более 100 тысяч человек по всей области принимали участие. По городу Орлу – 813 трудовых коллективов вышли на субботник, это порядка 25 тысяч человек, - сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что в областной столице было вывезено 550 тонн мусора.




Сергей Силаев
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