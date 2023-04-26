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20:30, 26 апреля 2023 года

Космонавт Александр Мисуркин поделился опытом с орловскими управленцами

Герой России рассказал о командном взаимодействии в космосе.


Мероприятие состоялось 26 апреля в здании областной администрации. Заместитель губернатор по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов отметил, что "космический опыт" станет хорошим примером для сотрудничества и решения значимых задач в оптимальные сроки.

То, что работает в космосе, работает и на Земле, - отметил космонавт.

Александр Мисуркин показал видео о жизни на МКС и рассказал, как добиваться поставленных целей и оставаться верным самому себе. Затем орловец отметил важность позитивного мышления, а в пример привел выдающегося конструктора Сергея Королева, сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Сегодня в мире растет уровень напряженности. Мы должны научиться решать проблемы. Космическая сфера всегда связана с большим уровнем неопределенности, а в условиях неопределенности нужно уметь принимать риски ответственности на себя, - заявил космонавт.

Фото: пресс-служба областного правительства




Сергей Силаев
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