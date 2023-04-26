В орловском СК подвели итоги работы в первом квартале 2023 года

В следственном управлении состоялось заседание коллегии.

Мероприятие прошло 26 апреля. В ходе коллегии было отмечено, за первые три месяца 2023 года следователи работали в сложной оперативной обстановке.

По информации СУ СК РФ по Орловской области, следователи 93 раза выезжали на место происшествия, возбуждили 166 уголовных дел, более 108 направлено в суд. По таким видам преступлений, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и изнасилование, раскрываемость составила 100%.

Также раскрыто шесть преступлений прошлых лет, два из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области