В Орловской области планируют временно трудоустроить 2,8 тысяч подростков

Преимущественное право имеют несколько категорий орловцев.

Право на трудоустройство в первую очередь есть у сирот, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, состоящих на школьном учете и в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также у детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, малоимущих, неполных или многодетных семей.

По информации пресс-службы правительства региона, заработок подростков рассчитывается из МРОТа за фактически отработанное время и материальной поддержки, выплачиваемой службой занятости.

Процесс подписания договоров с работодателями на трудоустройство несовершеннолетних орловцев уже начался. Первые старшеклассники вышли на работу 17 апреля.